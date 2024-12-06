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Ландо Норрис о лидерстве «Макларена» в практиках: «Со стороны ситуация выглядит явно лучше, чем есть на самом деле»

Норрис не придает значения результатам пятничных практик в Абу-Даби.

Пилот «Макларена» отметил, что лучшее время дня, установленное по итогам второй сессии свободных заездов, не говорит о преимуществе британской команды над конкурентами.

«Да, день прошел хорошо. Машина отлично работала на протяжении обеих сессий. Так что после этапа в Катаре мы продолжаем демонстрировать отличный темп. Я чувствую, что мы сильны, хотя некоторые вещи в работе болида еще можно улучшить – как при пустых, так и при полных баках.

Тем не менее, со стороны ситуация выглядит явно лучше, чем есть на самом деле. Не думаю, что остальные уже включили свои двигатели на полную мощность. Так что ситуация может и выглядит для нас великолепно, но завтра нас все равно ждет тяжелая борьба.

В работе болида не нужно ничего кардинально менять, скорее речь о небольших вещах. Например, постараться чуть-чуть оптимизировать баланс болида – чтобы ехать быстрее, но при этом экономить ресурс шин, в особенности на длинной дистанции», – рассказал Норрис.

Финал «Ф-1» интригует: «Макларен» ⚔️ «Феррари» за титул и звание вице-чемпиона у гонщиков

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
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