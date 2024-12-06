Кристиан Хорнер о 17-м месте Ферстаппена в практике: «Все не так плохо, как кажется»
Хорнер рассказал о пятничных проблемах Ферстаппена в Абу-Даби.
Руководитель «Ред Булл» объяснил 17-е место Макса Ферстаппена во второй практике Гран-при Абу-Даби проблемами с болидом.
«У него возникли проблемы с работой передней оси. Она просто ведет себя жестче обычного, так что есть над чем поработать.
Все не так плохо, как кажется, нам предстоит найти еще больше скорости в попытке добиться корректной работы передней части болида», – рассказал Хорнер.
Гран-при Абу-Даби-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
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