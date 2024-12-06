Кристиан Хорнер о 17-м месте Ферстаппена в практике: «Все не так плохо, как кажется»

Хорнер рассказал о пятничных проблемах Ферстаппена в Абу-Даби.

Руководитель «Ред Булл» объяснил 17-е место Макса Ферстаппена во второй практике Гран-при Абу-Даби проблемами с болидом.

«У него возникли проблемы с работой передней оси. Она просто ведет себя жестче обычного, так что есть над чем поработать.

Все не так плохо, как кажется, нам предстоит найти еще больше скорости в попытке добиться корректной работы передней части болида», – рассказал Хорнер.

Гран-при Абу-Даби-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Пиастри – 2-й, Хюлькенберг – 3-й