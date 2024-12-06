Мартин Брандл: «Ферстаппен агрессивен на трассе и играет жертву вне трассы – это работает»

Брандл оценил действия Ферстаппена в конфликте с Расселлом.

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл сообщил, что думает о трениях между гонщиками «Ред Булл » и «Мерседеса » Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом .

«Я смотрю на ситуацию так: Макс нарастил агрессию на трассе и активнее играет жертву вне трассы – и это работает.

Он всех заставляет дойти до предела, будь то пресса, другие команды и особенно другие гонщики. Это его подход к гонкам.

Мы знаем, что он всегда был агрессивным на треке. Думаю, этот подход рассматривают так: «Я фактически могу сказать что хочу, и мне сойдет это с рук». Он знает правила, знает, как контролировать болид – он блестяще контролирует свою машину в борьбе колесо в колесо. И каждый раз, когда он это делает, все складывается в его пользу.

Лишь Джорджу хватает смелости поступить так с Максом в данный момент. Все остальные зачахли. ФИА должна вмешаться и все утрясти, если она не слишком занята решением внутренних проблем. Я действительно считаю, что нужно вмешательство.

Я годами говорю, что не понимаю, как гонщики могут быть лучшими друзьями, душечками в социальных сетях и сражаться колесо в колесо на трассе. Так не работает», – заявил Мартин.

Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?