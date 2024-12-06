Мартин Брандл: «Ферстаппен агрессивен на трассе и играет жертву вне трассы – это работает»
Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл сообщил, что думает о трениях между гонщиками «Ред Булл» и «Мерседеса» Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом.
«Я смотрю на ситуацию так: Макс нарастил агрессию на трассе и активнее играет жертву вне трассы – и это работает.
Он всех заставляет дойти до предела, будь то пресса, другие команды и особенно другие гонщики. Это его подход к гонкам.
Мы знаем, что он всегда был агрессивным на треке. Думаю, этот подход рассматривают так: «Я фактически могу сказать что хочу, и мне сойдет это с рук». Он знает правила, знает, как контролировать болид – он блестяще контролирует свою машину в борьбе колесо в колесо. И каждый раз, когда он это делает, все складывается в его пользу.
Лишь Джорджу хватает смелости поступить так с Максом в данный момент. Все остальные зачахли. ФИА должна вмешаться и все утрясти, если она не слишком занята решением внутренних проблем. Я действительно считаю, что нужно вмешательство.
Я годами говорю, что не понимаю, как гонщики могут быть лучшими друзьями, душечками в социальных сетях и сражаться колесо в колесо на трассе. Так не работает», – заявил Мартин.
Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?
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