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Руководитель «Хааса» не знал, что Окона вынудят покинуть «Альпин» досрочно: «Мне дали слово, что Эстебан сможет выступить на тестах»

В «Хаасе» не предполагали, что Окона вынудят отказаться от Гран-при Абу-Даби.

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу отреагировал на досрочный разрыв между «Альпин» и Эстебаном Оконом – пилотом американского коллектива на сезон-2025.

В Бразилии Комацу сообщил, что договоренность об участии Окона в постсезонных тестах за «Хаас» достигнута. После этого, по информации французской версии Motorsport, исполнительный директор «Альпин» Флавио Бриаторе выдвинул Эстебану ультиматум, вынудив отказаться от выступления на Гран-при Абу-Даби. В противном случае француз не смог бы принять участия в тестах, подготовка к которым уже шла.

Перед этапом в Абу-Даби Комацу рассказал об обещании со стороны руководителя «Альпин» Оливера Оукса:

«Я говорил с Олли на одном из заседании Комиссии «Ф-1» – задолго до того, как я подтвердил новость. [Он ответил:] «Ладно, без проблем. Можете посадить Окона в болид». «Что нам сделать с комбинезоном – просто использовать белый?» «Да, это самое легкое решение, правда?» Вот и все.

В этом смысле все довольно просто, но происходящее внутри «Альпин» никак не связано со мной, верно? Если говорить обо мне, Олли дал слово, и этого было достаточно.

Знал ли я о давлении на Окона в «Альпин»? Не знаю, честно. Что бы ни происходило в «Альпин», это никак не относится ко мне. На мой взгляд, ситуация следующая: когда я в последний раз обсуждал вопрос с Олли, он был не против выступления Эстебана за нас на постсезонных тестах, а с тех пор ничего другого не говорил.

Если бы ситуация поменялась, я бы ожидал, что он обратится ко мне и сообщит. Этого не случилось. Он дал мне слово. Мне этого хватило».

«Альпин» вынудила Окона досрочно разорвать контракт и отказаться от выступления на Гран-при Абу-Даби (Motorsport)

Окон показал шлем в честь «Альпин», который готовил к Абу-Даби: «Не такого завершения я хотел. Планировалось провести еще одну гонку»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при Бразилии
logoЭстебан Окон
тесты Формула-1
logoХаас
logoФормула-1
logoАльпин
logoФлавио Бриаторе
Аяо Комацу
logoГран-при Абу-Даби
Оливер Оукс
logoГран-при Катара
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