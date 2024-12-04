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«Альпин» вынудила Окона досрочно разорвать контракт и отказаться от выступления на Гран-при Абу-Даби (Motorsport)

«Альпин» выдвинула Окону ультиматум для досрочного разрыва контракта.

Недавно стало известно, что Эстебан Окон, который по окончании этого сезона покидает «Альпин», а в следующем году продолжит карьеру в «Хаасе», не выступит за французскую команду на Гран-при Абу-Даби.

Место в кокпите болида вместо Окона займет Джек Дуэн – который, как ожидается, будет основным пилотом «Альпин» и напарником Пьера Гасли в следующем году.

Изначально предполагалось, что стороны просто достигли договоренности на обоюдовыгодных условиях. Тем не менее, по информации Motorsport, ситуация развивалась иначе.

Согласно источникам издания в команде, исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе вызвал Эстебана Окона к себе в кабинет за несколько часов до старта Гран-при Катара. Где сообщил, что если Окон не согласится досрочно разорвать контракт с «Альпин», то не будет допущен до участия в тестах за «Хаас», которые пройдут в Абу-Даби на неделе после Гран-при.

Ранее руководитель «Хааса» Аяо Комацу сообщал, что договоренность об участии Окона в тестах была достигнута уже довольно давно, однако в «Альпин» до настоящего момента не давали своего официального согласия. В итоге Окон согласился отказаться от участия в Гран-при Абу-Даби, чтобы получить возможность раньше начать работу с новой командой.

Также считается, что решение посадить Дуэна за руль «Альпин» уже на Гран-при Абу-Даби связано с желанием Бриаторе и руководителя команды Оливера Оукса заранее посмотреть на австралийца в боевых условиях.

Причина заключается в интересе Бриаторе к фигуре Франко Колапинто. По информации ряда источников, в руководстве «Альпин» существует мнение, что команда могла поторопиться с выбором в пользу Дуэна и всерьез рассматривает возможность аннулирования ранее оглашенной сделки в пользу варианта с выкупом контракта Колапинто у «Уильямса». Шансы «Альпин» заполучить Колапинто заметно выросли после того, как в «Ред Булл», судя по всему, решили не продолжать погоню за подписанием аргентинца и вместо этого переведут Лиама Лоусона в «Ред Булл», а на его место в «РБ» – гонщика «Ф-2» и своей молодежной программы Изака Аджара.

Эстебан Окон покинет «Альпин» перед Гран-при Абу-Даби (Autosport)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoРед Булл
logoУильямс
logoДжек Дуэн
logoФлавио Бриаторе
Оливер Оукс
logoФранко Колапинто
logoХаас
тесты Формула-1
logoЭстебан Окон
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoАльпин
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