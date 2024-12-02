«Ред Булл» заменит Переса на Лоусона – Лиам способен соперничать с быстрым и более опытным Цунодой (The Race)

Лоусон получит место в «Ред Булл» на сезон-2025.

Издание The Race подтверждает информацию о потере Серхио Пересом места в болиде «Ред Булл» после Гран-при Абу -Даби. Ранее сообщалось, что на кокпит претендуют пилоты «РБ» Лиам Лоусон и Юки Цунода .

В данный момент вопрос в том, как обставить уход Переса, а не в самой необходимости такого шага. Как передавали СМИ, Серхио предложат роль амбассадора.

Издание утверждает, что вакансию займет Лоусон, а не Цунода. В «Ред Булл» понимают, что Юки является «очень быстрым» пилотом, и тот факт, что Лиам способен соперничать со столь скоростным и куда более опытным напарником, воодушевляет команду. Свою роль играет сотрудничество Цуноды с «Хондой», которая прекратит работать с «Ред Булл» и «РБ» после сезона-2025.

Отмечается в статье и уверенность Лоусона в себе, что поможет новозеландцу освоиться в «Ред Булл». Лиам вселяет в команду «некоторый оптимизм» по поводу того, что он будет выступать лучше Переса.

Также The Race подтверждает, что один из лидеров «Формулы-2» Изак Аджар должен заменить Лоусона в «РБ» и стать напарником Цуноды.

Портал пишет, что приглашение Серхио в «Ред Булл» в 2021 году должно было стать лишь временной мерой. То, что Перес остался в команде надолго, связано с относительно уверенными выступлениями в предыдущие сезоны, а также отсутствием очевидных альтернатив в своей программе пилотов.

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