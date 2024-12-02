Дуэн дебютирует в «Ф-1» на Гран-при Абу-Даби, Окон досрочно покинул «Альпин»
«Альпин» подтвердила замену перед Гран-при Абу-Даби.
Эстебан Окон покинул команду за один этап до конца сезона. В следующем году француз будет выступать за «Хаас».
Заключительную гонку 2024 года за «Альпин» проведет резервный пилот Джек Дуэн. Австралиец будет основным гонщиком коллектива и напарником Пьера Гасли в следующем сезоне. Этап станет для Дуэна дебютным в «Формуле-1».
Эстебан Окон покинет «Альпин» перед Гран-при Абу-Даби (Autosport)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Альпин»
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