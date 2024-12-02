Дуэн дебютирует в «Ф-1» на Гран-при Абу-Даби, Окон досрочно покинул «Альпин»

«Альпин» подтвердила замену перед Гран-при Абу-Даби.

Эстебан Окон покинул команду за один этап до конца сезона. В следующем году француз будет выступать за «Хаас ».

Заключительную гонку 2024 года за «Альпин» проведет резервный пилот Джек Дуэн . Австралиец будет основным гонщиком коллектива и напарником Пьера Гасли в следующем сезоне. Этап станет для Дуэна дебютным в «Формуле-1».

Эстебан Окон покинет «Альпин» перед Гран-при Абу-Даби (Autosport)