Джордж Расселл: «Кто мог подумать, что молодой парень из «Уильямса» победит Хэмилтона в первый год в «Мерседесе»

Расселл напомнил, как обыграл Хэмилтона в 2022 году.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл порассуждал о том, способен ли новый напарник Андреа Кими Антонелли оказать на него давление в следующем сезоне.

«Речь о месте в топ-команде – если бы он не был способен, вряд ли бы Тото [Вольфф] вообще представил ему такой шанс.

Пожалуй, то же самое было, когда я сражался с Льюисом в свой первый сезон. Льюис выиграл шесть из семи предыдущих чемпионатов. Кто мог подумать, что молодой парень из «Уильямса » победит Льюиса Хэмилтона в первый год в качестве напарника», – заявил британец.

Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»

«Надеюсь, ты и твои дружки в ФИА довольны». Тед Кравиц о словах Ферстаппена Расселлу – актуальная цитата «еще грубее»