Джордж Расселл: «Кто мог подумать, что молодой парень из «Уильямса» победит Хэмилтона в первый год в «Мерседесе»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл порассуждал о том, способен ли новый напарник Андреа Кими Антонелли оказать на него давление в следующем сезоне.
«Речь о месте в топ-команде – если бы он не был способен, вряд ли бы Тото [Вольфф] вообще представил ему такой шанс.
Пожалуй, то же самое было, когда я сражался с Льюисом в свой первый сезон. Льюис выиграл шесть из семи предыдущих чемпионатов. Кто мог подумать, что молодой парень из «Уильямса» победит Льюиса Хэмилтона в первый год в качестве напарника», – заявил британец.
Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»
«Надеюсь, ты и твои дружки в ФИА довольны». Тед Кравиц о словах Ферстаппена Расселлу – актуальная цитата «еще грубее»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий