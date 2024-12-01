«Надеюсь, ты и твои дружки в ФИА довольны». Тед Кравиц о словах Ферстаппена Расселлу – актуальная цитата «еще грубее»
Журналист Sky Sports Тед Кравиц поделился информацией о конфликте между пилотами «Ред Булл» и «Мерседеса» Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом на Гран-при Катара.
После гонки Ферстаппен, потерявший одну позицию на решетке из-за штрафа, обвинил соперника в двуличии и попытке «подставить» его, а также послал коллегу.
По словам Кравица, Макс пообщался с Джорджем и перед заездом.
«Ходит слух – и вы увидите это, когда выйдет [новый сезон сериала] Drive to Survive в феврале – что в комнате ожидания перед парадом гонщиков Макс – сейчас он все еще на взводе и использовал этот гнев как мотивацию – обратился к Джорджу и сказал что-то вроде: «Ты и твои дружки в ФИА, надеюсь, вы довольны тем, что сделали». Или «твои приятели в ФИА».
Думаю, актуальная цитата была еще грубее, но я ее не скажу», – поделился историей Тед.
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