«Надеюсь, ты и твои дружки в ФИА довольны». Тед Кравиц о словах Ферстаппена Расселлу – актуальная цитата «еще грубее»

Ферстаппен повздорил с Расселлом перед катарской гонкой.

Журналист Sky Sports Тед Кравиц поделился информацией о конфликте между пилотами «Ред Булл » и «Мерседеса » Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом на Гран-при Катара.

После гонки Ферстаппен, потерявший одну позицию на решетке из-за штрафа, обвинил соперника в двуличии и попытке «подставить» его, а также послал коллегу.

По словам Кравица, Макс пообщался с Джорджем и перед заездом.

«Ходит слух – и вы увидите это, когда выйдет [новый сезон сериала] Drive to Survive в феврале – что в комнате ожидания перед парадом гонщиков Макс – сейчас он все еще на взводе и использовал этот гнев как мотивацию – обратился к Джорджу и сказал что-то вроде: «Ты и твои дружки в ФИА, надеюсь, вы довольны тем, что сделали». Или «твои приятели в ФИА».

Думаю, актуальная цитата была еще грубее, но я ее не скажу», – поделился историей Тед.

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