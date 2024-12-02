Кристиан Хорнер: «Ред Булл» сосредоточен на том, чтобы оказывать Пересу полную поддержку до самого финиша Гран-при Абу-Даби»

Хорнер не стал подтверждать место Переса в «Ред Булл» в 2025 году.

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Катара, отметив, что не может сказать ничего определенного о будущем Серхио Переса .

Ранее сообщалось, что вопрос состава «Ред Булл » и «РБ» будет решаться акционерами компании (Чалермом Ювидьей и Марком Матешицем) на основе отчета руководства команд по итогам сезона.

Считается, что Перес, учитывая его результаты, потеряет место в «Ред Булл» в пользу выступающего в данный момент за «Уильямс» Франко Колапинто.

«Послушайте, для Чеко этот год складывается очень тяжело. И понятно, что все видят ситуацию с количеством набранных очков. Но мы сосредоточены на том, чтобы оказывать ему полную поддержку до самого финиша Гран-при Абу-Даби.

Как понятно и то, что самому Чеко не очень нравится ситуация с постоянными слухами, которые появляются в прессе каждую неделю. Но он уже достаточно взрослый и мудрый человек, чтобы понимать, какова ситуация на самом деле, ну и да – посмотрим, что случится после Гран-при Абу-Даби.

Чеко стоит самому делать выводы в данной ситуации. Никто не будет вынуждать его принимать то или иное решение…хотя понятно, что для Чеко это не самая приятная ситуация», – рассказал Хорнер .

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