Аджар заменит Ферстаппена в практике перед Гран-при Абу-Даби
Претендент на чемпионство в «Формуле-2» Изак Аджар проведет первую тренировку перед Гран-при Абу-Даби в составе «Ред Булл».
Француз выступит вместо Макса Ферстаппена. Ранее Аджар заменял Серхио Переса в практике перед Гран-при Великобритании.
В ближайшие выходные Аджар и Габриэл Бортолето разыграют титул в «Ф-2».
Пилот «Ф-2» Аджар: «Я следующий в списке «РБ» и «Ред Булл», это факт»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
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