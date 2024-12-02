Аджар заменит Ферстаппена в практике перед Гран-при Абу-Даби

Претендент на чемпионство в «Формуле-2» Изак Аджар проведет первую тренировку перед Гран-при Абу -Даби в составе «Ред Булл».

Француз выступит вместо Макса Ферстаппена . Ранее Аджар заменял Серхио Переса в практике перед Гран-при Великобритании .

В ближайшие выходные Аджар и Габриэл Бортолето разыграют титул в «Ф-2».

Пилот «Ф-2» Аджар: «Я следующий в списке «РБ» и «Ред Булл», это факт»