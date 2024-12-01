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Гельмут Марко: «Важная победа перед зимним перерывом. Нужно использовать этот импульс»

Марко рассказал о планах «Ред Булл» после победы в Катаре.

Советник «Ред Булл» высказался о победе Макса Ферстаппена на Гран-при Катара после восьмого места в спринте.

«В болид внесли верные изменения, и Макс снова провел потрясающую гонку. Он все время держал Ландо Норриса на дистанции, так что тот не мог активировать DRS. На рестартах Макс также был очень хорош.

На одном из рестартов все пошло немного не так из-за слишком холодных шин. Макс слишком сильно раскрутил шины, но тут же восстановил дистанцию.

Гонка была насыщена событиями. Было нелегко соблюсти все условия для победы, а на машине безопасности не всегда работали фары. Так что всякое случалось.

Очень важно одержать такую победу перед зимним перерывом. Это мотивирует. Нужно использовать этот импульс. Как я много раз говорил, в следующем году правила останутся теми же, команды еще сильнее приблизятся друг к другу. И в таком очень важно, чтобы у нас был болид со стабильным темпом и широким «рабочим окном». Таковы наши намерения – нужно добиться этого за зиму», – сказал Марко.  

Гран-при Катара-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoГран-при Катара
logoРед Булл
logoГельмут Марко
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