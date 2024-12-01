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Фернандо Алонсо: «Мне нужно остановиться и позаботиться немного о себе»

Алонсо допустил, что ему нужно сделать паузу в «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин» поделился мыслями после финиша на седьмом месте на Гран-при Катара.

«Не секрет, что мне было тяжело физически в последних четырех гонках. Кажется, сейчас мне уже лучше, я чувствовал себя хорошо [в Катаре]. Мне уже было хорошо в Лас-Вегасе, но мне нужно остановиться и позаботиться немного о себе.

Начиная с Сингапура, мы не останавливались и продолжали мечтать о том, чтобы финишировать на девятом или десятом месте после первой четверки топов. Но когда у нас появилась возможность, мы стали седьмыми. Это было неожиданно, но болид был хорош еще в квалификации.

Восьмое место [в квалификации] стало сюрпризом, в гонке мы были быстры относительно «Альпин» и «Хааса». В конце мне повезло с машиной безопасности, штрафом [Ландо] Норриса и сходом Чеко [Переса]. Все это предоставило нам возможности, и мы воспользовались ими.

Мы и мечтать не могли о том, чтобы заработать шесть очков. Я рад за команду», – сказал Алонсо.  

Фернандо также прокомментировал свое недовольство болидом по ходу гонки:

«Мы знаем, что происходит: еще с прошлого года во время первых кругов или рестарта с машиной возникают проблемы. Она словно думает, будто все еще движется позади машины безопасности, даже если ты изменил параметры.

Когда ты ускоряешься при появлении зеленого флага, то у тебя нет электрической мощности, не работает батарея. Во время первых секунд разгона ты находишься в ряду болидов, терпя потерю 160 л.с.

Мы знали об этой проблеме и думали, что она решена. Но во время первого рестарта вновь столкнулись с ней, я потерял три позиции».

Испанец признался, что его удивила стратегия команды с двумя пит-стопами.

«Меня спросили об этом на последнем секторе. По-моему, останавливаться еще раз было рискованно, поскольку на этой трассе сложно обгонять и возвращать позиции. Команда четко ответила, что если бы все зависело от меня, то я бы не останавливался.

Так что нужно отдать им [механикам и стратегам] должное, они провели хороший уик-энд. После спринта мы улучшили болид, разработали хорошую стратегию. Команда не сдалась после нескольких неудачных гонок. Нам нужно постараться стать еще лучше и закончить сезон на позитивной ноте в Абу-Даби».

Гран-при Катара-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AS
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
logoГран-при Катара
logoФормула-1
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