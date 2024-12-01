  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон: «Сегодня вина лежит на мне – извиняюсь за фальстарт и инцидент на пит-лейн»
7

Льюис Хэмилтон: «Сегодня вина лежит на мне – извиняюсь за фальстарт и инцидент на пит-лейн»

Хэмилтон извинился перед командой за выступление на Гран-при Катара.

Пилот «Мерседеса» подвел итоги гонки, отметив, что был недоволен скоростью болида, но при этом взяв на себя вину за ошибки, которые не позволили ему попасть в топ-10.

«Все просто прошло не лучшим образом. Но ничего не поделаешь, иногда такое случается. Знаете, не судите меня по тому, сколько раз я упал – потому что завтра я все равно поднимусь и попробую снова.

Мы не очень хорошо ладим с болидом «Мерседеса». Но сегодня мы были очень, очень далеки от нужного темпа, угол атаки антикрыла был совсем не таким, как было бы нужно на старте, управлять машиной было не слишком приятно.

Но сегодня вина лежит на мне, так что я извиняюсь перед командой за фальстарт и инцидент на пит-лейне с превышением скорости», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при Катара: кошмарище «Мерса», провал Норриса, реванш Ферстаппена

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoГран-при Катара
logoМерседес
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хиракава выступит за «Макларен» в первой практике перед Гран-при Абу-Даби
121 минуту назад
Фернандо Алонсо о штрафе Ферстаппену: «Получается, я тоже смогу гнать как сумасшедший, а потом заявить, что соперник мне помешал»
651 минуту назад
Макс Ферстаппен о штрафе Норриса: «Меня бы расследовали сразу же»
9сегодня, 13:47
«Ред Булл» заменит Переса на Лоусона – Лиам способен соперничать с быстрым и более опытным Цунодой (The Race)
18сегодня, 13:22
Кристиан Хорнер: «Уверен, в будущем Колапинто войдет в число постоянных участников «Ф-1». «Ред Булл» же полностью укомплектован»
4сегодня, 12:53
Джордж Расселл: «Ожидал аварию с Ферстаппеном на старте Гран-при Катара»
9сегодня, 12:28
Фредерик Вассер о слабых выступлениях Хэмилтона: «Меня это совсем не беспокоит»
11сегодня, 12:24
Тото Вольфф о проблемах Хэмилтона: «Меня не интересуют люди, которые придумывают безумные теории заговора»
7сегодня, 12:02
Карлос Сайнс: «Несмотря на все проблемы, сумел финишировать шестым. В Абу-Даби у «Феррари» будет шанс»
11сегодня, 11:39
Льюис Хэмилтон: «Не думаю, что уик-энд в Абу-Даби сложится сильно лучше. В любом случае, скоро все закончится»
8сегодня, 11:19
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото