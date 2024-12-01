Льюис Хэмилтон: «Сегодня вина лежит на мне – извиняюсь за фальстарт и инцидент на пит-лейн»

Хэмилтон извинился перед командой за выступление на Гран-при Катара.

Пилот «Мерседеса» подвел итоги гонки, отметив, что был недоволен скоростью болида, но при этом взяв на себя вину за ошибки, которые не позволили ему попасть в топ-10.

«Все просто прошло не лучшим образом. Но ничего не поделаешь, иногда такое случается. Знаете, не судите меня по тому, сколько раз я упал – потому что завтра я все равно поднимусь и попробую снова.

Мы не очень хорошо ладим с болидом «Мерседеса». Но сегодня мы были очень, очень далеки от нужного темпа, угол атаки антикрыла был совсем не таким, как было бы нужно на старте, управлять машиной было не слишком приятно.

Но сегодня вина лежит на мне, так что я извиняюсь перед командой за фальстарт и инцидент на пит-лейне с превышением скорости», – рассказал Хэмилтон .

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