Оскар Пиастри: «Приятно финишировать на подиуме, но это не то, на что рассчитывали в «Макларене»
Пилот «Макларена» подвел итоги Гран-при Катара, где финишировал третьим.
«Сложная гонка. У болидов впереди, судя по всему, был примерно одинаковый темп. Было очень сложно пробиться в зону DRS, но даже с открытым крылом для обгона не хватало дистанции.
У меня было пару хороших моментов при борьбе с Шарлем [Леклером]. Приятно финишировать на подиуме, но это не совсем тот результат, на который мы рассчитывали.
Не уверен, за что оштрафовали Ландо [Норриса], но, очевидно, ему дали большой штраф (Норрис получил «стоп-энд-гоу» за то, что недостаточно сбросил скорость в режиме желтого флага – Спортс”). Надеюсь, [в следующей гонке] мы будем сильны, но нам придется приложить максимум усилий, чтобы добиться успеха», – сказал Пиастри.
Гран-при Катара-2024. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й
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