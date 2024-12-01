Тото Вольфф о проблемах Хэмилтона: «Болиды этого поколения не всегда подходят стилю пилотажа Льюиса»

Вольфф объяснил проблемы Хэмилтона особенностями пилотажа.

Исполнительный директор «Мерседеса » считает, что отставание Льюиса от напарника, которое чаще всего проявляется в квалификациях, обусловлено пилотажными предпочтениями британца и не очень хорошим сочетанием с особенностями поведения болида этого года.

«Болиды этого поколения далеко не всегда подходят стилю пилотажа Льюиса. Потому что Льюису нравится действовать агрессивно на входе в поворот – а нашей машине, к сожалению, в данный момент такое не очень нравится. В особенности в условиях квалификации, когда пилоту нужно гнать на пределе.

Тем не менее, в гонках Льюису зачастую удается переворачивать ситуацию – например, как это было на прошлой неделе, когда он обгонял одну машину за другой, прорываясь через пелотон. Так что посмотрим, что случится в предстоящей гонке – надеюсь, мы сможем добиться хорошего результат обеими машинами», – рассказал Вольфф .

Льюис Хэмилтон: «Стараюсь выжимать из болида максимум, он работает нормально, но при этом я оказываюсь медленнее напарника»

Льюис Хэмилтон: «Сейчас я слишком медленный – проигрываю напарнику полсекунды за рулем такой же машины»