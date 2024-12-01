Льюис Хэмилтон: «Стараюсь выжимать из болида максимум, он работает нормально, но при этом я оказываюсь медленнее напарника»

Хэмилтон не может объяснить свои проблемы со скоростью.

Пилот «Мерседеса » признал, что на протяжении всего сезона испытывает трудности в работе с болидом немецкой команды. И ему трудно объяснить, что именно он делает не так или в чем заключаются проблемы в работе машины – из-за чего он стал стабильно проигрывать в скорости напарнику Джорджу Расселлу.

«Я не могу объяснить, почему проигрываю полсекунды напарнику. Такого в моей карьере еще не случалось, так что я не могу объяснить происходящее.

Я могу сказать лишь то, что по моим ощущениям машина работает нормально. Мне сложно что-то добавить или изменить. Я стараюсь выжимать из болида максимум, он работает нормально, но при этом я оказываюсь очень медленным.

При этом в целом на протяжении всего сезона я не лучшим образом чувствовал себя за рулем болида. Это самая нестабильная машина, если говорить о том, как она работала на дистанции сезона, как у нее постоянно меняется баланс.

И ничто из того, что мы делали, эту проблему не исправило. Я знаю, что не разучился гоняться, что у меня по-прежнему есть скорость, но я борюсь с факторами, на которые никак не могу повлиять. Как я уже говорил, с нетерпением жду окончания сезона на следующей неделе, чтобы пойти дальше», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось в спринте на Гран-при Катара: двойной провал «Ред Булл», вау-атака Леклера на Хэмилтона