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Ландо Норрис: «Цель – постараться выиграть гонку»

Норрис надеется выиграть Гран-при Катара.

Пилот «Макларена» отметил, что хотел бы одержать победу в предстоящей гонке, но при этом он хорошо понимает, что опередить Джорджа Расселла и Макса Ферстаппена будет очень сложно.

«Надеюсь, в гонке мы окажемся быстрее них [Расселла и Ферстаппена]. Но ничего особенного я не жду. Полагаю, наш темп в спринте, который мы продемонстрировали в чистом воздухе, позволил нам выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле.

И мне на самом деле не кажется, что именно «Макларен» пока был быстрейшей командой по ходу этого уик-энда. Как мне кажется, этой командой был «Мерседес» – так что в гонке я жду очень тяжелую борьбу, и мне интересно, что мы сможем сделать.

Мне бы хотелось навязать битву ребятам впереди, ну и конечно в итоге самому прорваться вперед. Наша цель – постараться выиграть гонку. Но эти двое, я полагаю, серьезно осложнят мне жизнь», – рассказал Норрис.

Что случилось в спринте на Гран-при Катара: двойной провал «Ред Булл», вау-атака Леклера на Хэмилтона

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМерседес
logoМакларен
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoЛандо Норрис
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Катара
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