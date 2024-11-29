Шарль Леклер о «Кадиллаке»: «Появление новой команды увеличит возможности для талантливых гонщиков, которые мечтают попасть в «Ф-1»
Гонщиков спросили, что они думают о расширении числа участников чемпионата и прихода в «Ф-1» команды «Кадиллак» в 2026 году.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил, что появление новой команды означает и появление еще двух мест в числе участников, которые могли бы занять молодые и талантливые гонщики, которым в противном случае могли бы просто не дать шансов:
«Впервые в моей карьере в «Ф-1» на стартовой решетке будет 22 машины, и это здорово. Я также думаю о том, что у нас есть множество молодых и талантливых гонщиков, которые дожидаются возможности попасть в «Формулу-1». И появление новой команды увеличит эти возможности для талантливых гонщиков, которые мечтают сюда попасть».
В свою очередь Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» пожелал удачи свои бывшим коллегам. В технический штаб «Кадиллака» на разных должностях уже входят или войдут в ближайшем будущем сразу несколько человек, с которыми Алонсо работал в прошлом в «Рено» и «Альпин» – Пэт Симодс, Роб Уайт и Ник Честер:
«В «Кадиллаке» будет работать несколько людей, с которыми мы вместе работали еще во времена выступлений за «Рено». И они, все всяких сомнений, внесут весомый вклад в развитие проекта новой команды – особенно сейчас, на ранней стадии. Ведь у этих людей огромный опыт работы в «Формуле-1». Так что я желаю им удачи. Создавать новую команду – это всегда очень непросто, но я думаю, что они хорошо подготовили и пригласили подходящих специалистов».
«Ф-1» расширяется: привет, «Кадиллак»! Что известно о новой команде
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