«Ф-1» расширяется: привет, «Кадиллак»! Что известно о новой команде

Эту команду год не пускали – что изменилось?

Свершилось: «Ф-1» наконец достигла соглашения по допуску 11-й команды. Пока подписанной сделки нет, но счастливчиком станет заводской «Кадиллак»: перевоплощение проекта «Андретти», который активно добивался места на протяжении последней пары лет. Изначально руководитель всей затеи Майкл Андретти (сын легендарного чемпиона «Ф-1» 1978 года Марио; его одноименная команда известна по выступлениям в «Индикаре») пытался купить мажоритарную долю в команде «Заубер», однако в конце концов пошел на расширение собственной империи.

Вот только сам Майкл не особо справился: его заявку долго не принимали, команды «Ф-1» смотрели на потенциального соперника со скепсисом. «Андретти» считали «кучкой деревенщин» и предрекали финансовые убытки. Ради усложнения пути проектам вроде «Андретти» дошло до повышения вступительных взносов с 200 до 600 млн долларов в условиях нового Договора согласия (он регулирует отношения между командами «Ф-1», ФИА и ФОМ – владельцем коммерческих прав).

Но ФИА заявку одобрила: осенью 2023-го «Андретти» единственной прошла отбор среди потенциальных новых команд.

Ведь американцы действительно вложились: приступили к разработке болида, наняли первоклассных инженеров (к примеру, техническим директором взяли самого Ника Честера – специалиста с 20-летним опытом, который сыграл ключевую роль в титулах Фернандо Алонсо и «Рено»), а главное – организовали сотрудничество с «Дженерал Моторс»: компания под брендом «Кадиллака» должна была разработать для «Андретти» мотор на 2028 год.

Собственно, в тот момент над будущим болидом работало 120 человек: 70 – нанятые специалисты из мира «Формулы-1», а 50 – инженеры «Джи-Эм».

Однако ФОМ усердия не убедили: в «Андретти» не увидели ничего ценного для чемпионата и отклонили заявку. Тем не менее, владельцы серии подчеркнули готовность продолжить переговоры с «Джи-Эм» и приветствуют их появление в 2028-м. Мы детально разбирали провал заявки: «Андретти» действительно не дополняла серию, а на американском рынке «Ф-1» чувствует себя прекрасно без 11-й команды (в этом году Гран-при Майами даже перебил по просмотрам в том же временном слоте NASCAR – самые популярные гонки в США).

Семью Андретти отказ не устроил: подготовка к дебюту в «Ф-1» продолжилась. Марио Андретти же настолько оскорбился, что отправился в Конгресс США, подключился Минюст с Судебным комитетом, а 12 конгрессменов отправили письмо президенту «Либерти Медиа» (владельцев «Формулы-1») Грегу Маффею с требованием разъяснить позицию по «Андретти». Летом Минюст начал антимонопольное расследование в отношении компании – «Либерти» не протестовала.

«Это расследование со стороны министерства юстиции, и мы намерены полностью сотрудничать с расследованием, включая любые запросы информации. Мы считаем, что наши устремления, устремления «Ф-1» соответствовали всем антимонопольным законам США, и мы подробно объяснили решение напрямую «Андретти» в предыдущих заявлениях», – сказал тогда Маффей.

Вскоре наступил и поворотный момент: Майкл Андретти оставил руководство командой – управление структурой перешло его партнеру Дэну Тоуриссу: владельцу и президенту Group 1001 (крупной компании по страхованию и финансовым услугам с активами в $60 млрд и давнему инвестору команды во всех сериях).

Андретти явно надоел «Ф-1» риторикой о «закрытом европейском клубе» и жадности, потому без него переговоры пошли легче – только новый проект, судя по всему, может несколько отличаться. Как минимум, роль «Джи-Эм», судя по всему, стала больше – ровно как и хотела «Ф-1» ради добавки ценности.

Также важнейшим моментом стала именно смена фокуса с готовности вступить и в 2025-м, и в 2026-м, на одну последнюю дату. Ведь любому погруженному в «Ф-1» человеку ясно: новичок не осилит разработку и производство двух конкурентоспособных болидов одновременно по разным регламентам за два года, и серия получила бы безнадежного аутсайдера. Такая риторика выдавала несерьезный шапкозакидательский настрой, переосмысление проекта с концентрацией на одной вещи при добавлении заводских мощностей уже выглядело намного солиднее. Формальные основания для отказа пропали.

Крупнейший автоконцерн США планирует продвигать люксовую марку

Справедливости ради в «Ф-1» никогда не говорили о закрытии дверей перед «Дженерал Моторс» – напротив, именно американский автогигант и жаждали видеть в главных гонках мира. «Андретти» же не лидер по популярности даже на родине: например, «Пенске и «Гэнасси» куда известнее.

По оценкам Forbes , по рыночной капитализации в $63 миллиардов «Джи-Эм» занимает шестое место в мире среди автопроизводителей и опережает «Порше», «Мерседес», «Фольксваген» и «БМВ». Среди нынешних хоть как-то задействованных в «Ф-1» компаний крупнее только «Феррари» и «Тойота» (но японцы – пока только технический партнер «Хааса» и не более того). И войти в главную серию планеты мичиганская компания хотела и раньше.

«Дженерал Моторс» хотела бы оказаться в «Формуле-1» раньше, но по различным причинам сделать это было сложно: будь то вопрос в руководстве, в количестве денег или в состоянии компании или экономики, – рассказывает президент концерна Марк Ройсс. – Какими бы ни были причины, на протяжении долгого времени они отличались».

Именно стремление Майкла Андретти вдохновило «Джи-Эм» на более активные шаги. Американская команда стала отличным способом пропиарить бренд «Кадиллак» – сейчас одна из главных задач концерна. Самый известный актив мегакорпорации – бренд «Шевроле», который хорошо представлен в NASCAR и «Индикаре». Теснить его на внутреннем рынке ради «Кадиллака» нет смысла, особенно когда цель заключается в мировой экспансии люксовой марки. И в 2023-м «Кадиллак» дебютировал в классе гиперкаров мировых гонок на выносливость WEC (там как раз проводятся «24 часа Ле-Мана»), а теперь получит команду «Ф-1».

«Ф-1», как вершина автоспорта, требует выходящих за границы инноваций и совершенства. Для «Дженерал Моторс» и «Кадиллака» это честь присоединиться к ведущей в мире гоночной серии. Мы стремимся соревноваться со страстью и честно, чтобы поднять популярность спорта среди гоночных фанатов со всего мира. Для нас это глобальная сцена, на которой мы можем продемонстрировать инженерный опыт и технологическое лидерство «Джи-Эм» на совершенно новом уровне», – добавил Ройсс.

Звучит сильно, но сколько «Кадиллака» в новой команде?

В бывшем «Андретти» глобальные перемены – но с прежним подходом

Уход Майкла с поста руководителя всего проекта изменил расстановку сил в «Андретти». Новым президентом всей структуры стал Дэн Тоурисс – но он не просто главный инвестор и владелец крупной страховой компании.

Тоурисс отвечает за подразделение автоспортивного бизнеса в холдинге TWG Global, которому и принадлежит «Андретти Глобал». В свою очередь холдингом владеет Марк Уолтер, чье состояние, по оценкам Forbes, составляет $6 миллиардов . Вместе с TWG Уолтер владеет инвестиционной компанией Guggenheim – с активами от 285 до 340 млрд долларов ! Уолтеру принадлежат бейсбольный клуб «Лос-Анджелес Доджерс» и профессиональная женская хоккейная лига, а также доля футбольного «Челси».

Судя по всему, на их долю и выпадет выплатата вступительного взноса – по сообщениям BBC, при переговорах остановились на «промежуточной» сумме в $450 млн: между требованиями нынешнего Договора согласия и предположительныма запросами в следующем. Также именно они профинансируют возведение новой супербазы «Андретти» в Фишерсе «круче, чем у «Феррари» за 250 млн и открытие локального подразделения в британском Сильверстоуне еще примерно за 80-100 млн. Да, только капитальные инвестиции составят около 700 млн!

Другой вопрос – распределение ролей. Во всех официальных заявлениях по поводу прихода новой команды ни разу не упоминалось название «Андретти», из чего многие сделали вывод, что больше о нем в «Ф-1» мы не услышим. Но речь именно о наименовании – по факту все активы «Андретти Глобал» теперь контролируется TWG Global.

База в Сильверстоуне , новая глобальная площадка в Фишерсе, поэтапное расширение штата и приглашение суперкрутых специалистов – всем этим продолжит управлять структура бывшей «Андретти». За последние месяцы они уже подписали пару невероятных экспертов: в мае к команде присоединился сам Пэт Симондс после семи лет работы техническим директором ФИА, а операционным директором назначили Роба Уайта – бывшего главу моторного подразделения «Рено», еще одного творца титулов Алонсо, а вдобавок к этому – четырех чемпионств Себастьяна Феттеля (с 2010-го по 2013-й за рулем «Ред Булл»; «быки» тогда гоняли на французском двигателе). Пригласили и Ника Честера с теми же регалиями. К слову, Симондс тоже работал в «Рено» времен Фернандо – так что в «Кадиллаке» собралась неплохая компания знакомых друг с другом спецов.

Собственно, команда продолжает расширяться: штат уже вырос до 200 сотрудников (планируется более 1000 – это норма для серьезной команды в «Ф-1»), а на сайтах с вакансиями появились объявления о поиске гоночного инженера и инженера по производительности:

Сама семья Андретти от проекта полностью не отстранилась: хоть Майкл и отошел от руководства, но остался владельцем части акций гоночной структуры с экономическим правами (без управленческих). А 84-летний Марио вошел в совет директоров и стал неисполнительным директором команды – что-то вроде положения Ники Лауды в «Мерседесе». Андретти помогать команде определяться с направлением развития.

«В принципе так и есть, – подтверждает сам чемпион 1978 года . – Они постараются использовать мой опыт и мое видение – в плане выбора талантливых пилотов и даже технических талантов. Спорт – это моя семья. Я постоянно вовлечен в него и продолжаю этим заниматься.

Вот как обстоят дела. Мне не нужна конкретная работа как таковая, где мне придется вкалывать каждый день. Мне это не нужно, и я этого не хочу. Но я рад возможности стать явной частью множества ключевых решений. Это мое родео».

Собственно, Марио как раз и подтвердил, что с точки зрения распределения ролей во внутренней структуре команды все останется по-старому:

«Тут ничего сложного. Все так и будет [«Андретти» будет строить болид, а «Кадиллак» отвечать за моторы]. В этом плане ничего не меняется. Команда вовлечена в процесс, многое уже сделано, верьте или нет».

А что же «Кадиллак»? Похоже, ситуация до 2028 года будет напоминать недавний опыт «Альфа Ромео», где от марки в «Ф-1» было только наименование команды: структура же вместе с базой и прочими мощностями – во всем остальном это оставался «Заубер». Так и здесь, судя по всему, «Кадиллак» проявил большую вовлеченность, чтобы сделать команду привлекательнее для «Ф-1».

Упустить такую возможность концерн не мог, а потому и согласился слегка расширить свое присутствие – к тому же, для маркетинга марки это только плюс. Но это не значит, что первые два года «Кадиллак» будет слабо задействован и уйдет с головой в работу над новым мотором: «Джи-Эм» присутствуют при разработке болида и композитов для обвеса и подвески с первого же дня, концерн предоставил все производственные мощности. Их инженеры и дальше будут активно работать в основной команде с расширением представительства:

«Процесс уже идет, – рассказывает Андретти-старший. – Мы будем на решетке в 2026-м, и «Кадиллак» будет участвовать в этом во всех отношениях. Разработка силовой установки будет продолжаться. Команда будет сформирована и начнет функционировать в 2026-м – и «Кадиллак» активно в этом участвует».

Причем прямо сейчас у «Кадиллака» даже преимущество: поскольку они все еще официально не приняты в «Ф-1» и не подписали Договор согласия, на американцев не распространяются ограничения по бюджетам и времени на работу в симуляторах, стендах и аэротрубах. Потому уже нанятый штат в Сильверстоуне в три смены ведет активную разработку болида, пока соперникам запрещено (блок спадет только в начале 2025-го) и уже продувает первые наброски в аэротрубе «Тойоты» в Кельне (до конца 2023-го ею пользовался «Макларен»).

Вопросы с моторами и пилотами

Поскольку «Кадиллак» вступит в моторную игру только через два года, сперва придется побыть клиентской командой – необходим поставщик. По регламенту если новичку не удается ни с кем договориться, то моторист с наименьшим количеством клиентов будет обязан предоставить ему силовую установку.

В данном случае есть только два подходящих варианта – «Ауди» и «Хонда»: первая будет выступать заводской командой, вторая – в сотрудничестве с «Астон Мартин». Вот только из-за статуса дебютанта для «Ауди», скорее всего, сделают исключение, а значит, если решать вопрос придется по правилам, то обслуживание американцев поручат «Хонде». У японцев уже есть опыт работы с «Джи-Эм» (они вместе разрабатывали гибридную систему для новейших моторов «Индикара»).

Правда, скорее всего, «Хонде» не придется разрываться на части, ведь в «Кадиллаке» нацелены на другого партнера – «Феррари». Одна из причин – дружеские отношения Скудерии с Марио Андретти , который выступал за «красных» в трех сезонах.

«Об этом [о сотрудничестве с «Феррари»] мы и говорим. Это пока еще не точно, но это наша цель, наш приоритет. Вместе с «Феррари» мы могли оказаться в фантастическом положении. Даже моя история с «Феррари» и мои отношения с мистером Феррари – все это играет роль, чрезвычайно большую роль. Здесь так много факторов, которые имеют значение. Это был бы самый лучших из всех возможных исходов», – говорит Андретти.

Чем еще выгодно сотрудничество с «Феррари? В 2026-м у Скудерии отвалится один из клиентов: «Заубер» трансформируется в ту самую заводскую «Ауди» – потому в случае партнерства с «Кадиллаком» сильно перестраиваться не нужно . К тому же, у «Феррари» можно закупиться коробкой передач и задней подвеской, если с разработкой собственных дело сперва не сложится. К тому же, так будет проще исключить абсурдное для продвижения американской марки название «Кадиллак-Феррари»: ведь компании прямые конкуренты на авторынке все-таки! Вариант есть: вдруг итальянская марка согласится перебрендировать мотор за дополнительную плату? Тут как раз помогут личные связи дона Марио – силовую установку и могут назвать его именем, и тогда на старт выйдет все-таки «Кадиллак-Андретти», несмотря на однозначное наименование в официальной заявке. Так уже делал «Ред Булл» после ссоры с «Рено» в 2016-м – ставил моторы под брендом Tag Heuer. Dсе могут оказаться в выигрыше.

Совсем другой вопрос в пилотах. Изначально в «Андретти» задумывались о чисто американской команде с мега американским духом – потому и планировалось взять пилотов из США. К примеру, упор делали на Колтона Херту – пилота «Андретти» в «Индикаре». Однако с последними изменениями стратегия слегка изменилась.

«Колтон Херта – определенно один из кандидатов. Думаю, нужно оставить эти варианты открытыми, поскольку у нас будет еще весь следующий сезон, в котором мы не будем участвовать.

Все сказали [что заинтересованы в появлении дополнительных двух мест в «Ф-1»]. Сейчас доступных пилотов больше, чем команд. Десять команд это вроде бы много, но пилотов еще больше, талантов намного больше.

С нашей точки зрения, в начале лучше выступать с одним опытным пилотом – его национальность не имеет значения – и молодым американским талантом. Вот задачи на данный момент», – пояснил Марио Андретти.

Иными словами, 24-летний Колтон Херта все еще подходит, но список кандидатов стал заметно шире – или нет? Пока не совсем понятно, кого готовы рассматривать в «Кадиллаке».

Скажем, нужен ли им условный Валттери Боттас? У финна за спиной пять лет в чемпионском «Мерседесе» и 67 подиумов – очень солидно, большой опыт. Вот только в последние сезона сложно что-то сказать о темпе Боттаса в «Ф-1»: он выступал за слабейший «Заубер», так что трудно судить об актуальном уровне его гоночных способностей, да и в целом Валттери больше увлекался пиаром в соцсетях. В 2026-м ему исполнится 37 лет – на какой период «Кадиллаку» нужен опытный пилот? На первые два сезона или еще на парочку с собственным мотором? Постаревший Боттас может и не потянуть.

Вопросов по новой команде пока что в целом куда больше, чем ответов. Но это скорее всего дело времени: ближе к дебюту проект «Кадиллак» должен обрасти информацией – и вот тогда уже прояснится, с чем именно мы имеем дело.

А пока просто отметим историчность момента: в пелотоне появилось новое лицо – причем в виде будущей заводской команды! Конечно, далеко не всегда «заводской» означает «успешной» (у «Тойоты» в 2000-х не получилось), но пара неудачных примеров не означает провал абсолютно каждого. Если в «Кадиллаке» готовы вкладываться, готовы к тому, что команда «Ф-1» не строится за пару лет и что это проект с долгосрочной перспективой – задумка вполне может обернуться чем-то интересным и перспективным.

Еще немного саги об 11-й команде:

Фото: Gettyimages.ru /Chris Graythen, SOPA Images, GEOFF ROBINS; Jeremy Hogan/Global Look Press