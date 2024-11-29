«Я и сам не очень хотел участвовать именно в этих тестах». Хэмилтон – о том, что не выступит за «Феррари» на тестах в Абу-Даби

Хэмилтон не очень хотел выступать за «Феррари» на тестах в Абу-Даби.

Пилот «Мерседеса » заканчивает свои выступления за немецкую команду и в следующем сезоне продолжит карьеру в «Феррари».

Предполагалось, что в Скудерии сделают запрос в «Мерседес» с просьбой дать Хэмилтону возможность выступить за «Феррари» на тестах, которые традиционно проходят в Абу-Даби по окончании сезона. Однако это оказалось невозможным в связи с тем, что по контракту Хэмилтону до конца года нужно принять участие в нескольких корпоративных и рекламных мероприятиях.

При этом, как рассказал сам Льюис , ему не очень хотелось бы проводить первые тесты за «Феррари» именно в Абу-Даби, и он предпочел бы сделать это в частном порядке в начале следующего года.

«Слушайте, я знаю, Фред очень хотел, чтобы это случилось. У меня же на самом деле двоякие чувства.

Я бы не сказал, что возможность впервые сесть за руль болида «Феррари » на тестах в Абу-Даби меня была бы волнительной. Так что в идеале лучше впервые оказаться за рулем болида «Феррари» в следующем году – причем в условиях, когда к тебе не будет приковано всеобщее внимание.

В любом случае, когда я поднял этот вопрос, выяснилось, что у Тото Вольффа и остальных были планы, частью которых был и я сам – мне нужно повидаться со многими спонсорами, попрощаться со всеми и так далее. Так что я не думаю, что мне бы в принципе могли разрешить участие в тестах, даже если бы я прямо об этом попросил, ведь мой контракт с «Мерседесом» рассчитан до 31 декабря 2024 года. Так что все нормально.

И, опять же, меня это не беспокоит, поскольку я и сам не очень хотел участвовать именно в этих тестах. О чем я сказал и Фреду. Упускаем ли мы что-то из-за этого? Да, конечно. Это немного затянет процесс адаптации, старт следующего года будет чуть тяжелее, чем мог бы быть, но мы сделаем все возможное, чтобы наверстать упущенное», – рассказал Хэмилтон.

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