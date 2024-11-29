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Макс Ферстаппен о перестановках в ФИА: «Кто-то снова ушел? Я не знал, не слежу за новостями»

Ферстаппен высказался о уходе сотрудников из ФИА.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал информацию о разрыве между ФИА и многолетним стюардом Тимом Мейером.

«Я даже не знал. Кто-то еще ушел, так? Снова. Я даже не знал. Не слежу за новостями «Ф-1». Думаю, так лучше.

Что ж, думаю, даже для [ФИА], конечно, это неидеальная ситуация. Все зависит от того, кто приходит на место ушедших. Это другой вопрос», – заявил четырехкратный чемпион мира перед Гран-при Катара.

Также стало известно, что новый гоночный директор Руй Маркеш, заменивший Нильса Виттиха, в Катаре будет работать и в «Формуле-2», поскольку его сменщица в младшей серии была уволена, не приступив к работе.

Ферстаппен позитивно оценил первые шаги Маркеша на новом посту:

«Мне понравилось, что он был очень открытым во время первого собрания [перед Гран-при Лас-Вегаса]. Так и должно быть. Надо просто обмениваться мыслями друг с другом, быть открытыми к идеям.

Мы не тупые. Он не тупой. У него большой опыт. Так что, думаю, начало получилось отличным – надеюсь, так и продолжится».

Гоночный директор «Ф-1» будет работать и на «Ф-2» в Катаре, стюард Мейер ушел из-за трений с президентом ФИА (Autosport)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoФИА
logoМакс Ферстаппен
Руй Маркеш
logoФормула-1
logoГран-при Катара
logoФормула-2
Нильс Виттих
logoГран-при Лас-Вегаса
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