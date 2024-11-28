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  • Гоночный директор «Ф-1» будет работать и на «Ф-2» в Катаре, стюард Мейер ушел из-за трений с президентом ФИА (Autosport)
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Гоночный директор «Ф-1» будет работать и на «Ф-2» в Катаре, стюард Мейер ушел из-за трений с президентом ФИА (Autosport)

В ФИА новые перестановки и увольнения перед гонками в Катаре.

На Гран-при Катара новый гоночный директор «Формулы-1» Руй Маркеш будет работать как в главной серии, так и на сессиях «Формулы-2», сообщает Autosport.

Ближайший уик-энд «Ф-1» будет более напряженным, чем предыдущий, поскольку пройдет со спринтом.

Португалец был гоночным директором «Формулы-2» и «Формулы-3» до недавнего назначения в «Ф-1» вместо Нильса Виттиха. Пост Маркеша заняла Джанетт Тан, однако она была неожиданно уволена всего за несколько дней до этапа на трассе «Лусаил», так и не приступив к своим обязанностям. Тан, работавшая заместительницей Маркеша, должна была провести два заключительных этапа сезона-2024 «Ф-2», а затем, вероятнее всего, занять должность на постоянной основе в 2025 году. Причины ее увольнения неизвестны.

Также сообщается об уходе известного стюарда Тима Мейера, сына сооснователя «Макларена» Тедди Мейера. Тим выполнял обязанности стюарда последние 15 лет, а также был делегатом ФИА в США. Официального заявления о разрыве нет, однако издание пишет о трениях с президентом Федерации Мохаммедом бен Сулайемом.

«Очень приятный сюрприз». Пилоты удивлены, что новый гоночный директор к ним прислушался

Профсоюз пилотов «Ф-1» бунтует против босса мировых гонок. Чем они недовольны?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoГран-при Катара
Руй Маркеш
Нильс Виттих
logoМохаммед бен Сулайем
logoМакларен
logoФИА
Тедди Мейер
logoФормула-1
logoФормула-2
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