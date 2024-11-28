Валттери Боттас: «Ф-1» остается главным приоритетом – у меня еще есть шанс оказаться за рулем неплохой машины в 2026 году»

Боттас намерен вернуться в «Формулу-1» в 2026 году.

Пилот «Заубера » в следующем сезоне покинет список постоянных участников чемпионата. Ожидается, что Боттас вернется в «Мерседес », где будет резервным пилотом.

При этом Валттери рассказал, что сознательно отказался от нескольких предложений перейти в «Индикар » на постоянной основе:

«Это было сознательное решение. Потому что принимать его нужно было быстро. Ну, допустим, я бы сейчас решил сходу отправиться в «Индикар» – после того, как 12 лет подряд выступал в «Формуле-1». Это бы случилось слишком быстро, ведь при таком переходе нужно было бы очень много работать, с нуля привыкать к огромному количеству разных вещей и особенностей, и так далее. Так что да, я лучше возьму небольшой перерыв и спокойно решу, что делать дальше.

Да, я могу сказать, что ко мне обращались из «Индикара». Но я ясно дал понять, что переход туда уже в следующем году – это слишком резкие перемены.

У меня по-прежнему есть шанс оказаться за рулем болида неплохой команды в 2026 году. Так что «Формула-1 » остается моим главным приоритетом. Если же я не вернусь в «Ф-1» в 2026 году, вариант с «Индикаром» может быть вполне интересным.

Как бы то ни было, многое (в гоночной активности Боттаса) будет зависеть от того, нужно ли мне будет приезжать на каждый Гран-при в следующем году (после сообщения об уходе Мика Шумахера Боттас почти наверняка станет резервным пилотом «Мерседеса»). Если да – то мои возможности в этом будут несколько ограничены.

То есть, «Инди-500» всегда был в списке желаний, еще я всегда был большим поклонником австралийских V8 Supercars, ну и так далее. И в данный момент я вполне открыт для подобного…просто для начала надо решить, каким именно будет мой следующий шаг, а там посмотрим.

А еще мне в течение двух последних лет не разрешали выступать в раллийных гонках. Так что было здорово вернуться в ралли, немного повеселиться».

Также Боттас сообщил, что уже общался с представителями команды «Кадиллак», которая с 2026 года станет 11-м участником «Формулы-1»:

«Да, мы пообщались. Уверен, что они уже общались далеко не только со мной. Но да, разумеется, для меня это было бы интересно. И это в целом отличная новость для «Формулы-1». Отличный бренд, за плечами которого стоит такая компания, как «Дженерал Моторс». Уверен, это интересный проект. И я думаю, что с появлением 11-й команды мои шансы получить место в 2026 году выросли. Но если я не вернусь, то в мире есть много других классных гонок и соревнований».

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