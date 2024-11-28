Фредерик Вассер о шансах «Феррари» на Кубок конструкторов: «Сейчас не время заниматься подсчетами, впереди последний рывок»
Руководитель Скудерии отметил, что в «Феррари» планируют отвлекаться на подсчеты того, на сколько больше очков им нужно заработать больше, чем «Макларену», чтобы выиграть Кубок конструкторов.
На данный момент отставание «Феррари» в общем зачете составляет 24 очка.
«В оставшихся гонках будет разыграно еще 59 очков, но сейчас не время заниматься подсчетами. Мы можем лишь стараться превосходно делать свою работу, чтобы Шарль Леклер и Карлос Сайнс имели возможность выжимать из болидов каждую крупицу скорости.
Как мы видели, особенно в последних гонках, сейчас все участники в «Формуле-1» выступают на чрезвычайно высоком уровне, и в таких условиях даже небольшая деталь может кардинально все изменить.
Настало время сделать последний рывок, впереди всего два гоночных уик-энда, и наши гонщики, инженеры, и все сотрудники команды готовы к тому, что показать все, на что они способны», – рассказал Вассер.
Условия победы «Макларена» в Кубке конструкторов на Гран-при Катара
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