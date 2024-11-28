Хюлькенберг пропустит медиа-день в четверг перед Гран-при Катара из-за болезни

Хюлькенберг из-за болезни пропустит первый день в Катаре.

Согласно заявлению команды, Нико чувствует себя не лучшим образом из-за простуды. В связи с этим в команде приняли решение поберечь гонщика и дать ему время на восстановление.

В том случае, если ситуация усугубится и Хюлькенберг не сможет выступить на Гран-при Катара, его почти наверняка заменит Оливер Бермэн .

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