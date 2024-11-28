Хюлькенберг пропустит медиа-день в четверг перед Гран-при Катара из-за болезни
Хюлькенберг из-за болезни пропустит первый день в Катаре.
Согласно заявлению команды, Нико чувствует себя не лучшим образом из-за простуды. В связи с этим в команде приняли решение поберечь гонщика и дать ему время на восстановление.
В том случае, если ситуация усугубится и Хюлькенберг не сможет выступить на Гран-при Катара, его почти наверняка заменит Оливер Бермэн.
«Ф-1» расширяется: привет, «Кадиллак»! Что известно о новой команде
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости