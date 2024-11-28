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Серхио Перес не заинтересован в переходе в «Индикар»: «Хотел бы проводить время с семьей после «Ф-1»

Перес сообщил, что не видит себя в «Индикаре».

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес ответил на вопрос о том, заинтересован ли он в переходе в «Индикар» по завершении карьеры в «Формуле-1».

«Не сказал бы. Если говорить откровенно, одна из причин, почему я закончу карьеру тогда, когда сделаю это, заключается в том, что в тот момент мне хватит. Я достаточно выступал на этом уровне в «Ф-1».

У нас плотное расписание, дома маленькие дети, так что я хотел бы проводить больше времени с ними, с семьей. В этом плане тяжело где-либо получить то, что получаешь в «Ф-1».

Что касается «Инди[-500]», я очень уважаю гонщиков, которые участвуют в гонке. В то же время там выступают люди с не очень большим опытом в этой серии, которые пилотируют на таких скоростях, и мне не хочется завершить свою карьеру большой аварией», – сказал мексиканец.

В то же время Перес не исключил выступлений в отдельных соревнованиях в других категориях – например в «24 часах Ле-Мана» или «24 часах Дайтоны»:

«Да, одна или две гонки в году. Думаю, это стоило бы рассмотреть в ближайшее время, потому что очень тяжело совсем уйти».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФормула-1
logo24 часа Ле-Мана
logoИндикар
500 миль Индианаполиса
logoСерхио Перес
logoРед Булл
24 часа Дайтоны
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