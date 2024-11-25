Валттери Боттас о шансе перейти в «Ред Булл»: «Некоторые люди там не особо меня любят»
Боттас оценил вероятность перехода в «Ред Булл».
Пилот «Заубера» Валттери Боттас сомневается, что может заменить Серхио Переса в составе «Ред Булл» в 2025 году.
У финского гонщика нет места в «Формуле-1» на следующий сезон.
«Есть ощущение, что некоторые люди в «Ред Булл» не особо меня любят почему-то. Не думаю, что это вариант, но таковы мои ощущения», – заявил Боттас на Гран-при Лас-Вегаса.
Валттери ответил на вопрос, будет ли ему интересен сценарий с пропуском сезона и переходом в 2026-м году в новую, 11-ю команду «Ф-1»:
«Да, возможно!»
«Формула-1» даст согласие на появление в чемпионате 11-й команды уже в 2026 году (RN365)
Что затмил титул Ферстаппена: доминирование «Мерседеса», терки в «Феррари», 11-я команда «Ф-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости