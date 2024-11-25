  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Валттери Боттас о шансе перейти в «Ред Булл»: «Некоторые люди там не особо меня любят»
4

Валттери Боттас о шансе перейти в «Ред Булл»: «Некоторые люди там не особо меня любят»

Боттас оценил вероятность перехода в «Ред Булл».

Пилот «Заубера» Валттери Боттас сомневается, что может заменить Серхио Переса в составе «Ред Булл» в 2025 году.

У финского гонщика нет места в «Формуле-1» на следующий сезон.

«Есть ощущение, что некоторые люди в «Ред Булл» не особо меня любят почему-то. Не думаю, что это вариант, но таковы мои ощущения», – заявил Боттас на Гран-при Лас-Вегаса.

Валттери ответил на вопрос, будет ли ему интересен сценарий с пропуском сезона и переходом в 2026-м году в новую, 11-ю команду «Ф-1»:

«Да, возможно!»

«Формула-1» даст согласие на появление в чемпионате 11-й команды уже в 2026 году (RN365)

Что затмил титул Ферстаппена: доминирование «Мерседеса», терки в «Феррари», 11-я команда «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoСерхио Перес
logoГран-при Лас-Вегаса
logoЗаубер
logoФормула-1
возможные переходы
logoРед Булл
logoВалттери Боттас
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Фернандо Алонсо поздравил Ферстаппена: «Должно быть, для него это особенный титул – его машина была не так быстра, как в прошлом году»
19 минут назад
Джолион Палмер: «Ферстаппен в высочайшей категории с Хэмилтоном, Сенной и Шумахером»
256 минут назад
Расселл, Ферстаппен и Сайнс – лучшие пилоты Гран-при Лас-Вегаса по версии The Race, Хэмилтон – 6-й, Норрис – 7-й
10сегодня, 13:03
Серхио Перес о 10-м месте: «Не ожидали столь сильного износа шин и ошиблись со стратегией»
1сегодня, 12:53
Ландо Норрис: «Я и «Макларен» не были психологически готовы к борьбе с Ферстаппеном с начала сезона»
8сегодня, 12:37
Тото Вольфф: «Шины на болидах «Мерседеса» вообще не проходили через фазу грануляции, это странно»
сегодня, 12:27
Кристиан Хорнер: «Где-то на этапе в Монце начало казаться, что победа в чемпионате может ускользнуть от «Ред Булл»
1сегодня, 11:53
«Я не склонен к радикальным переменам и решениям». Макс Ферстаппен – о возможности перейти в «Мерседес»
2сегодня, 11:34
Джордж Расселл готов бороться за титул в 2025 году: «Нам нужно собраться с силами и еще немного усложнить Ферстаппену жизнь»
18сегодня, 11:17
Льюис Хэмилтон о прорыве на подиум: «Стартовать с поула не так весело, как преодолевать трудности»
9сегодня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото