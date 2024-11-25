Валттери Боттас о шансе перейти в «Ред Булл»: «Некоторые люди там не особо меня любят»

Боттас оценил вероятность перехода в «Ред Булл».

Пилот «Заубера » Валттери Боттас сомневается, что может заменить Серхио Переса в составе «Ред Булл » в 2025 году.

У финского гонщика нет места в «Формуле-1» на следующий сезон.

«Есть ощущение, что некоторые люди в «Ред Булл» не особо меня любят почему-то. Не думаю, что это вариант, но таковы мои ощущения», – заявил Боттас на Гран-при Лас-Вегаса.

Валттери ответил на вопрос, будет ли ему интересен сценарий с пропуском сезона и переходом в 2026-м году в новую, 11-ю команду «Ф-1»:

«Да, возможно!»

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