Гельмут Марко о будущем Переса: «После Гран-при Абу-Даби рассмотрим все возможности, а затем примем решение»

Марко не исключает расставания «Ред Булл» с Пересом.

Советник и куратор молодежной программы «Ред Булл» высказался о неудачном выступлении Серхио Переса в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса. В отличие от напарника, Серхио не смог показать хороший результат и не вышел из первого сегмента.

По словам Гельмута Марко , в «Ред Булл » пока все же не исключают перестановок в составах команд «Ред Булл» и «РБ» в следующем году, хотя ранее в прессе появлялась информация о том, что Перес все-таки сохранит свое место и не будет заменен на Франко Колапинто.

«Да, он просто оказался недостаточно быстр. Опять же, возможно, нам стоило использовать второй комплект «софта», это могло бы помочь. Но мы считали, что Перес справится. А теперь он будет стартовать 16-м.

Что касается будущего, то после Гран-при Абу-Даби мы рассмотрим все имеющиеся возможности, а затем примем решение. Я не говорю, что существует такой риск (потери Пересом места в «Ред Булл»). Я лишь хочу сказать, что мы рассмотрим все имеющиеся у нас возможности, а затем примем решение», – рассказал Марко.

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