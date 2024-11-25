Расселл, Ферстаппен и Сайнс – лучшие пилоты Гран-при Лас-Вегаса по версии The Race, Хэмилтон – 6-й, Норрис – 7-й

Расселл – сильнейший гонщик в Вегасе по версии The Race.

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов Гран-при Лас-Вегаса. Эксперт Эдд Стро традиционно распределяет спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Победитель гонки и обладатель поул-позиции Джордж Расселл занял первое место, а его напарник по «Мерседесу » Льюис Хэмилтон , финишировавший вторым, занял лишь шестую строчку в рейтинге. Лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен и пилот «Феррари» Карлос Сайнс попали в тройку, гонщик «Макларена» Ландо Норрис оказался седьмым.

Список замкнули три пилота, которых считают конкурентами за место в «Ред Булл»: Лиам Лоусон, Серхио Перес и Франко Колапинто, в то время как лидер «РБ» Юки Цунода попал в топ-10, где опередил пилота «Макларена» Оскара Пиастри.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при Лас-Вегаса (The Race)

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Пьер Гасли («Альпин»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

9. Юки Цунода («РБ»)

10. Оскар Пиастри («Макларен»)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

12. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Кевин Магнуссен («Хаас»)

16. Эстебан Окон («Альпин»)

17. Валттери Боттас («Заубер»)

18. Лиам Лоусон («РБ»)

19. Серхио Перес («Ред Булл»)

20. Франко Колапинто («Уильямс»)

Что случилось на Гран-при Вегаса: как Хэмилтон взлетел на подиум с 10-го? Мощь «Мерса» или конфуз «Феррари»?