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Льюис Хэмилтон о прорыве на подиум: «Стартовать с поула не так весело, как преодолевать трудности»

Гонка в Вегасе стала одной из самых приятных в карьере Хэмилтона.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что получил удовольствие от прорыва с десятой стартовой позиции на вторую на Гран-при Лас-Вегаса.

«Прекрасное, прекрасное выступление. Не то чтобы я не считал, что способен на такое. Да, у меня было много подобных гонок, однако я в целом доволен, что отыгрался.

Знаете, это новый день, и я просто постарался подойти к нему с позитивным настроем. И ты понимаешь, что сегодня есть болид, который позволяет атаковать и обгонять – какое же это прекрасное чувство.

Честно говоря, это одна из гонок, от которых я получил наибольшее удовольствие. Да, если бы я стартовал с поула и просто возглавлял бы заезд, было бы не так весело, это точно. Конечно, всегда здорово выиграть Гран-при, но, когда сталкиваешься с невзгодами и преодолеваешь трудности, ощущения гораздо более приятные, если добиваешься успеха», – поделился эмоциями семикратный чемпион «Формулы-1».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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logoГран-при Лас-Вегаса
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logoЛьюис Хэмилтон
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