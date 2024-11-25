Кристиан Хорнер: «Способности Ферстаппена позволяют сравняться с Шумахером и Хэмилтоном по титулам»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ожидает новых побед от Макса Ферстаппена после завоевания четвертого чемпионства на Гран-при Лас-Вегаса.
«Думаю, это еще не все, откровенно говоря. Ему всего 27 лет. Учитывая, как он старается, уверен, это еще не все», – сказал менеджер.
Кристиан порассуждал о том, может ли нидерландец завоевать семь титулов и сравняться с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном:
«Да, конечно, у него есть способности, чтобы сделать это. Зависит от других факторов. Как вы хорошо знаете, «Ф-1» – это спорт человека и машины. Мы должны сделать все возможное, чтобы предоставить ему технику, позволяющую сражаться».
Макс Ферстаппен – четырехкратный чемпион мира! Он уже почти как Хэмилтон и Шумахер?
Ферстаппен – мастер «Ф-1» и в трэштоке: «мама с яйцами», глум над британской прессой и судьями
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий