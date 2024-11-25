Кристиан Хорнер: «Способности Ферстаппена позволяют сравняться с Шумахером и Хэмилтоном по титулам»

Хорнер ответил на вопрос о семи титулах Ферстаппена.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер ожидает новых побед от Макса Ферстаппена после завоевания четвертого чемпионства на Гран-при Лас-Вегаса.

«Думаю, это еще не все, откровенно говоря. Ему всего 27 лет. Учитывая, как он старается, уверен, это еще не все», – сказал менеджер.

Кристиан порассуждал о том, может ли нидерландец завоевать семь титулов и сравняться с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном :

«Да, конечно, у него есть способности, чтобы сделать это. Зависит от других факторов. Как вы хорошо знаете, «Ф-1» – это спорт человека и машины. Мы должны сделать все возможное, чтобы предоставить ему технику, позволяющую сражаться».

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