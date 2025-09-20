Менеджер Ферстаппена: «Макс останется в «Ред Булл», только если у него будет быстрый болид»

Менеджер Ферстаппена назвал условие, при котором Макс покинет «Ред Булл».

Раймонд Вермюлен, представляющий интересы Макса Ферстаппена , оценил положение четырехкратного чемпиона «Ф-1» перед переходом серии на новый регламент.

«Было бы здорово, если бы он всю карьеру выступал за «Ред Булл». Но это произойдет, только если у него будет машина, способная побеждать.

Очень рискованно подписывать контракт с другой командой на следующий год. Нет никаких гарантий [успеха] – все делают прогнозы, но это лишь предположения. Отсюда вывод, что лучше остаться еще на год.

В будущем Макс хочет выиграть еще больше титулов. Сейчас такой возможности нет, ведь он зависит от болида. Думаю, 2026-й будет очень важным годом – здесь определится будущее Макса в «Формуле-1», – заявил менеджер пилота.

