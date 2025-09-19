Флавио Бриаиторе о составе пилотов «Альпин»: «Выбор будет сделан между Колапинто и Ароном»

Бриаторе обозначил кандидатов на место в «Альпин».

Исполнительный консультант «Альпин » Флавио Бриаторе , который сейчас выполняет обязанности руководителя команды, рассказал о том, что на место напарника Пьера Гасли осталось всего два кандидата – выступающий за «Альпин» Франко Колапинто, а также пилот молодежной программы Пауль Арон.

«Выбор будет сделан между Франко [Колапинто] и Паулем [Ароном]. Пауль хороший парень и быстрый гонщик. Так что мне нужно понять, какой выбор будет наилучшим для команды.

Сейчас я больше не представляю ни чьих интересов [как менеджер]. Это раньше я сводил людей с ума – они жаловались, что я занимаюсь делами половины гонщиков «Формулы-1». Сейчас я не представляю ни чьих интересов. Мне все равно. Я заинтересован лишь в том, чтобы заполучить лучшего из доступных гонщиков, который подойдет команде. Так что тут все просто. И мне нужна еще пара-тройка гонок, чтобы изучить ситуацию. Прямо сейчас у меня нет ответа.

Я не вижу и вариантов со стороны. Да, есть заинтересованные гонщики, но среди них нет тех, кто производил бы вау-эффект. Я помню, как Михаэль [Шумахер] выигрывал за «Заубер» все гонки подряд в молодежных сериях. Льюис Хэмилтон в GP2 делал то же самое. Фернандо Алонсо , выступая в «Формуле-3000», если я не путаю, побеждал в каждой гонке.

Я помню тесты Фернандо. Как посадил его за руль «Минарди», а потом Джанкарло [Минарди] потом позвонил мне и сказал: «Я никогда не видел ничего подобного.

Теперь же у нас есть только Макс Ферстаппен [среди молодых топ-гонщиков]. Уберите его, и кто останется?

Что касается пилотов из «Ф-2» и «Ф-3», то вы вообще видели эти гонки? Парень может выиграть гонку, а в следующем заезде оказаться 14-м. В следующей гонке он третий, а через неделю 12-й.

В наше время, в GP2, или как этот чемпионат тогда назывался, Хэмилтон, выступая там, финишировал первым, вторым, снова вторым, третьим, опять вторым, снова третьим, снова первым. Это ясно говорило об уровне гонщика. Нико Росберг в GP2 делал то же самое. Теперь же все иначе. И это сильно смущает.

Если же говорить о Франко Колапинто, то сейчас молодые гонщики, попадая в команду «Ф-1», очень сильно чувствуют давление. Кими Антонелли, Франко, Джек Дуэн, и так далее. Гонщикам трудно адаптироваться к большим командам – тут работает тысяча человек, это большая ответственность. И, возможно, некоторые пилоты слишком рано попадают в «Формулу-1».

При этом вы сами видите, как после 6-7 гонок прибавляет Антонелли, потом Бортолето. Франко Колапинто тоже стал выступать лучше», – рассказал Бриаторе.

