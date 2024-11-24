Гельмут Марко: «Шансов на победу в Кубке Конструкторов нет. Нужны пилоты, которые будут финишировать в очках»
Марко выступил с критикой в адрес Переса.
Советник «Ред Булл» выразил недовольство результатами Серхио Переса в сезоне-2024 после этапа в Лас-Вегасе, где мексиканец финишировал 10-м.
«Нам нужны два пилота, которые будут финишировать в очках. Макс [Ферстаппен] впереди Серхио более чем на 200 очков. Сейчас главной задачей была победа Макса в чемпионате.
Но для наших сотрудников такая ситуация – это разочарование. Ведь они не получат бонусов, которые зависят от нашего положения в Кубке Конструкторов. А у нас нет шансов на победу», – сказал Марко каналу DAZN.
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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: LastWordOnSports.com
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