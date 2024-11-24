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«Альпин» провела лишний пит-стоп Окону из-за «недопонимания» в Вегасе

Эстебан Окон совершил дополнительный заезд в боксы на Гран-при Лас-Вегаса.

После гонки коллектив признал ошибку.

«Недопонимание в команде привело к тому, что Эстебан сделал лишний пит-стоп», – заявили в «Альпин», пообещав расследовать инцидент.

«Мы провели лишний пит-стоп, к сожалению – проезд по пит-лейн, я бы сказал. Нам, команде, надо рассмотреть, что конкретно произошло. После этого мы фактически оказались в невыгодном положении и пытались держаться этой стратегии с одной остановкой, но, увы, она оказалась слишком агрессивной», – прокомментировал ситуацию Эстебан.

Француз завершил гонку 17-м, предпоследним из финишировавших.

Что случилось на Гран-при Вегаса: суперзрелый поход Ферстаппена за четвертым титулом «Ф-1» затмил великолепие Хэмилтона

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Альпин»
logoЭстебан Окон
logoАльпин
logoГран-при Лас-Вегаса
logoФормула-1
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