«Альпин» провела лишний пит-стоп Окону из-за «недопонимания» в Вегасе

Эстебан Окон совершил дополнительный заезд в боксы на Гран-при Лас-Вегаса.

После гонки коллектив признал ошибку.

«Недопонимание в команде привело к тому, что Эстебан сделал лишний пит-стоп», – заявили в «Альпин », пообещав расследовать инцидент.

«Мы провели лишний пит-стоп, к сожалению – проезд по пит-лейн, я бы сказал. Нам, команде, надо рассмотреть, что конкретно произошло. После этого мы фактически оказались в невыгодном положении и пытались держаться этой стратегии с одной остановкой, но, увы, она оказалась слишком агрессивной», – прокомментировал ситуацию Эстебан.

Француз завершил гонку 17-м, предпоследним из финишировавших.

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