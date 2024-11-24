Джордж Расселл о победе: «Изначально планировал вылетать из Вегаса через пару часов. Теперь этого точно не случится»

Расселл в восторге от победы на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Мерседеса » признал, что команда даже не надеялась на такой результат перед началом уик-энда, и теперь он планирует как следует отпраздновать успех.

«Вообще изначально я планировал вылетать из Лас-Вегаса через пару часов (после финиша), но теперь этого явно не случится и на этот рейс я не попаду! Этим вечером я вместе с командой буду наслаждаться моментом и праздновать победу.

О таком уик-энде мы могли только мечтать. Не знаю, как у нас получилось быть настолько быстрыми, но сейчас я просто хочу наслаждаться моментом.

Лас-Вегас – безумное место. У меня даже нет слов, чтобы его описать. Выиграть поул, потом выиграть гонку, сделать для «Мерседеса» дубль вместе с Льюисом – вряд ли мы бы смогли выбрать место получше, чтобы так выступить.

По ходу гонки я ждал, что сейчас обязательно что-нибудь случится. Потому что в двух предыдущих гонках, в которых я стартовал с поула, творился настоящий хаос», – рассказал Расселл .

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