Джордж Расселл о победе: «Изначально планировал вылетать из Вегаса через пару часов. Теперь этого точно не случится»
Пилот «Мерседеса» признал, что команда даже не надеялась на такой результат перед началом уик-энда, и теперь он планирует как следует отпраздновать успех.
«Вообще изначально я планировал вылетать из Лас-Вегаса через пару часов (после финиша), но теперь этого явно не случится и на этот рейс я не попаду! Этим вечером я вместе с командой буду наслаждаться моментом и праздновать победу.
О таком уик-энде мы могли только мечтать. Не знаю, как у нас получилось быть настолько быстрыми, но сейчас я просто хочу наслаждаться моментом.
Лас-Вегас – безумное место. У меня даже нет слов, чтобы его описать. Выиграть поул, потом выиграть гонку, сделать для «Мерседеса» дубль вместе с Льюисом – вряд ли мы бы смогли выбрать место получше, чтобы так выступить.
По ходу гонки я ждал, что сейчас обязательно что-нибудь случится. Потому что в двух предыдущих гонках, в которых я стартовал с поула, творился настоящий хаос», – рассказал Расселл.
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