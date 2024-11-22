Кристиан Хорнер: «Ред Булл» никак не выиграть Кубок конструкторов без сильных выступлений Переса в последних гонках»

Хорнер ждет прорыва от Переса в свете борьбы за чемпионство.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал сильные выступления Серхио Переса необходимыми для завоевания Кубка конструкторов.

«Серхио – наш гонщик, и мы хотим делать все возможное, чтобы получить от него максимум. В последние недели и месяцы ситуация с его формой очень тяжелая.

Если говорить о борьбе в зачете конструкторов, мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы обе машины были в лидерах и работали парой, чего мы не наблюдали. Поэтому надеемся, что Чеко выдаст сильные выступления в последних трех гонках. Нам никак не выиграть чемпионат конструкторов без этого», – заявил британец.

Хорнер также прокомментировал ситуацию с потенциальной заменой Переса на сезон-2025:

«Существует очень четкая ситуация с контрактами – это касается всех наших пилотов. Если бы мы захотели, то могли бы определиться прямо перед этапом в Мельбурне в следующем сезоне.

Но до конца года мы неизбежно сядем и изучим всю доступную информацию».

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