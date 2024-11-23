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Фернандо Алонсо: «Надеюсь, Стролл получит конкурентоспособную машину и поменяет мнение многих»

Алонсо рассчитывает, что Стролл заставит замолчать критиков.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо предположил, что болельщики «Формулы-1» не оценивают по достоинству уровень его напарника Ланса Стролла.

«Я считаю, что зрители всегда будут настроены более сурово, чем следует. Таков мир, в котором мы живем.

Он выигрывал все чемпионаты до попадания в «Формулу-1». В «Формуле-1» у него были хорошие выступления, были плохие выступления, как у всех. Ему не повезло пилотировать неконкурентоспособные болиды на протяжении 90 процентов карьеры – думаю, это тяжело для любого гонщика.

В прошлом мы видели множество примеров, когда неконкурентоспособная машина приводит к тому, что карьера в «Формуле-1» оказывается очень короткой. Примером служит наш резервный пилот Стоффель [Вандорн]. Очень талантливый гонщик, выигравший «Формулу-3», выигравший «Формулу-2», всегда побеждавший в картинге. Если нет сильной машины, спустя два года ты можешь оказаться за пределами «Формулы-1».

У Ланса были неконкурентоспособные болиды на протяжении многих лет, и он все равно рад стараться и мечтать о том, чтобы однажды получить быструю машину.

Это одна из миссий для всех нас в «Астон Мартин» – чтобы у нас был сильный болид. Не знаю, воспользуюсь ли я этим, ведь, как уже говорилось, я не буду выступать вечно. Но, надеюсь, однажды он получит конкурентоспособную машину и поменяет мнение многих, многих людей», – заявил двукратный чемпион мира на Гран-при Лас-Вегаса.

Испанец также похвалил партнера по команде за подход к работе:

«Ланс всегда очень открыт, как и я открыт по отношению к нему. Я на заключительном этапе карьеры и стараюсь помочь ему, насколько могу, потому что очень скоро он будет вести за собой команду.

Пожалуй, у нас очень прочные отношения с первого же дня. Я знаю Ланса многие, многие годы. Также я знаю Лоренса [Стролла].

Ланс тоже является частью команды. Его преданность и подход к работе, возможно, немного отличаются от того, что я видел, взаимодействуя с любыми другими напарниками в прошлом. Они могли куда-то уйти на следующий год, могли не так охотно делиться какими-то вещами или вместе работать на будущее.

Ланс – часть семьи «Астон Мартин», и это делает ситуацию проще для всех».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
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Лоренс Стролл
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