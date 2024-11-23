3-ю практику в Вегасе прервали красными флагами из-за поломки «Астон Мартин» Стролла
Болид «Астон Мартин» подвел Ланса Стролла на заключительных минутах третьей тренировки перед Гран-при Лас-Вегаса.
Канадский пилот был вынужден остановиться на трассе из-за технических проблем.
Сессию прервали красными флагами. После этого гонщикам позволили выехать из боксов, однако времени на быстрые круги не оставалось.
Гран-при Лас-Вегаса-2024. 3-я практика. Расселл – 1-й, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 4-й, Ферстаппен – 5-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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