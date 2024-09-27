Майкл Андретти отказался от доли в компании «Андретти Глобал»

Майкл Андретти перестал быть совладельцем «Андретти Глобал».

Андретти возглавлял компанию с 2002 года, а до последнего времени являлся исполнительным директором и президентом «Андретти Глобал».

Компания была переименована и носит свое нынешнее название с 2023 года – когда Дэн Турисс и его холдинговая компания Group 1001 приобрели часть ее акций для выделения средств под будущий проект команды «Формулы-1».

По словам одного из источников издания Sportico, Майкл Андретти уже какое-то время раздумывал над тем, чтобы перейти от активной роли управляющего на позицию с задачей решать вопросы более стратегического характера.

Ранее «Андретти Глобал» стала единственной компанией, чью заявку на создание команды «Формулы-1» одобрили по итогам тендера ФИА. Однако в самой «Ф-1», в том числе в связи с сопротивлением со стороны уже действующих команд, заявку рассматривать отказались.

Владельцы «Ф-1» попали под антимонопольное расследование в США из-за отказа команде «Андретти»