Зак Браун: «Норрису пришлось многое осмыслить. Хаккинен тоже прошел через это»

В «Макларене» сравнили Норриса с Хаккиненом .

Исполнительный директор «Макларена » поделился мнением о борьбе за титул между Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном .

В частности, Зак Браун обратил внимание на неопытность команды и ее пилота в сравнении с их соперниками и заверил, что к следующему сезону в «Макларене» подойдут с большей готовностью.

«Вы учитесь на протяжении своего пути, не так ли? Команде «Формулы-1» свойственно постоянно совершать небольшие ошибки – в такие моменты вы и учитесь… Какие настройки следовало выбрать, или как вы пропустили апекс, или как вам следовало позже заехать на пит-стоп – что угодно. Думаю, это делает вас умнее из раза в раз.

За один и тот же год Ландо прошел путь от того, кто никогда не выигрывал гонку, до того, кто борется за чемпионство. Это довольно редкий случай. [Мика ] Хаккинен тоже прошел через это, знаете: в 1997-м у него была одна победа, а в 1998-м он выиграл титул.

Думаю, Норрису пришлось многое осмыслить. Каждый сезон мы наблюдаем за тем, как он становится лучше.

У Макса есть преимущество в виде нескольких чемпионств и более 50 побед (у Ферстаппена 62 победы – Спортс’’) – и он еще не закончил. Так что думаю, Ландо – это тот, за кем стоит последить в следующем году. И также не стоит недооценивать [Оскара] Пиастри.

Если вы подбираетесь к «Ред Булл », то знаете, что хорошо справляетесь. Так что Норрис показал, что он очень способный. Мы способны дать ему хорошую машину. В некоторых гонках, которые он выиграл, Ландо был абсолютно недосягаем, не так ли? Сингапур был потрясающим. Нидерланды получились невероятными. Так что посмотрим, как все сложится в следующем году», – сказал Браун.

Зак Браун: «Потребуется чуть ли не чудо для титула Норриса, «Макларен» сосредоточен на Кубке конструкторов»