Зак Браун: «Потребуется чуть ли не чудо для титула Норриса, «Макларен» сосредоточен на Кубке конструкторов»

Браун признал, что у Норриса почти не осталось шансов на чемпионство.

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун поделился мыслями о подходе команды в свете борьбы за личный титул Ландо Норриса и Кубок конструкторов.

«Уик-энд [в Бразилии ] обернулся разочарованием. Погода была довольно суровой. Трудные условия, и [Норрис] пилотировал очень здорово. На мой взгляд, мы мало что могли сделать иначе, чтобы изменить результат.

Это был важный уик-энд – мы считали, что можем сильно сократить отставание. В итоге математически мы в борьбе, но надо оставаться реалистами, потребуется чуть ли не чудо.

Так что мы просто продолжим делать то, что делаем. Мы постараемся выиграть все уик-энды, а потом посмотрим, что случится. Но, если рассуждать реалистично, теперь мы фактически сосредоточены на Кубке конструкторов», – заявил Зак во время первой практики перед Гран-при Лас-Вегаса.

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