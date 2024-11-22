Зак Браун: «Потребуется чуть ли не чудо для титула Норриса, «Макларен» сосредоточен на Кубке конструкторов»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мыслями о подходе команды в свете борьбы за личный титул Ландо Норриса и Кубок конструкторов.
«Уик-энд [в Бразилии] обернулся разочарованием. Погода была довольно суровой. Трудные условия, и [Норрис] пилотировал очень здорово. На мой взгляд, мы мало что могли сделать иначе, чтобы изменить результат.
Это был важный уик-энд – мы считали, что можем сильно сократить отставание. В итоге математически мы в борьбе, но надо оставаться реалистами, потребуется чуть ли не чудо.
Так что мы просто продолжим делать то, что делаем. Мы постараемся выиграть все уик-энды, а потом посмотрим, что случится. Но, если рассуждать реалистично, теперь мы фактически сосредоточены на Кубке конструкторов», – заявил Зак во время первой практики перед Гран-при Лас-Вегаса.
Ферстаппен заберет титул «Ф-1» досрочно? Все расклады для чемпионства, в Вегасе 4 фаворита!
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий