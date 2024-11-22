Оскар Пиастри: «Макларен» будет участвовать в борьбе за самые высокие места»

Пиастри оценил перспективы команды на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Макларена » в целом остался доволен темпом болида в двух первых практиках, однако отметил, что конкуренты из «Мерседеса» и «Феррари» на данный момент смотрятся как минимум не хуже.

«Было тяжело. И в целом очень похоже на то, что было в прошлом году. Состояние трассы улучшалось с каждым кругом. Ну, по крайней мере мы понимали, чего ожидать.

Думаю, у нас достаточно неплохой темп, просто настройки болида требуют небольших корректировок. Если тебе не удается хорошо проехать быстрый круг, ты много теряешь – учитывая то, как быстро улучшается состояние трассы.

В то же время «Мерседес» сегодня был очень быстр. «Феррари» тоже смотрелась сильно. Но я думаю, что «Макларен» определенно будет участвовать в борьбе за самые высокие места. Посмотрим, что случится завтра», – рассказал Пиастри .

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