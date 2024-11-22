Валттери Боттас: «С 2026 года у меня будут другие пути, будь то в «Формуле-1» или где-нибудь еще»

Боттас поделился мыслями о будущем.

Пилот «Заубера » на днях сделал татуировку на ноге в виде фразы what’s next? («что дальше?») – она стала ключевой в соцсетях Боттаса , появляясь в каждом посте.

Данный тренд связан с уходом Валттери из «Формулы-1»: в следующем сезоне за «Заубер» будут выступать Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето, а в других командах не проявляются интереса к услугам финна. Ожидается, что Боттас станет резервным пилотом «Мерседеса», за который выступал с 2017 по 2021 год.

«Что дальше? Вот в чем вопрос. Вот почему я взял на себя обязательства разобраться с этим. На данном этапе моей жизни что-то вот-вот закончится. На подходе нечто новое.

Что дальше? Это то, о чем люди должны спросить себя, а потом найти ответ. Что будет дальше – я не тороплюсь с этим. Нужно рассмотреть все возможности, чтобы понять, какой вариант будет для меня лучшим – заглядывая на несколько лет вперед, я ожидаю, что с 2026 года у меня будут другие пути, будь то в «Формуле-1» или где-нибудь еще.

Но что, если оглянуться назад? Если так, то я могу гордиться. Я всегда выкладывался на полную. Это главное. У меня нет сожалений. Жизнь – это не только езда по кругу за рулем гоночной машины. Должно быть и что-то другое.

Это не значит, что я не воспринимаю этот спорт всерьез, ведь все наоборот. Это моя страсть. Я отдаю ей всего себя. Но в то же время, когда я уйду, то немного повеселюсь…» – рассказал Боттас в разговоре со Sky Sports.

Боттас с высокой долей вероятности вернется в «Мерседес» в роли резервного пилота (Autosport)