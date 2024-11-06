Боттас с высокой долей вероятности вернется в «Мерседес» в роли резервного пилота (Autosport)
Боттас может вернуться в «Мерседес».
Пилот «Заубера» потеряет место в «Формуле-1» по окончании сезона – поскольку в его нынешней команде приняли решение полностью сменить состав гонщиков.
Как сообщает Autosport со ссылкой на свои источники, представители Боттаса уже некоторое время ведут переговоры с «Мерседесом» и сделка очень близка к завершению. Боттас почти наверняка вернется в «Мерседес» – команду, в составе которой провел 5 сезонов, но уже в роли запасного пилота.
«Заубер» объявил об уходе Боттаса и Чжоу из команды по окончании сезона-2024
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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