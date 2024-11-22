«Ред Булл» выбрал неверные задние крылья для Вегаса и теряет 0,6 секунды на прямых (AMuS)
В паддоке «Формулы-1» говорят о «большой проблеме» «Ред Булл» на Гран-при Лас-Вегаса, сообщает Auto Motor und Sport. Макс Ферстаппен и Серхио Перес в первых двух практиках теряли по шесть десятых на прямых, так как команда привезла в США неподходящие задние антикрылья – со слишком агрессивным углом атаки. Утверждается, что другие, более плоские антикрылья, должны доставить из Великобритании к третьей тренировке, однако советник «Ред Булл» Гельмут Марко отрицает, что это возможно.
По информации F1BigData, Ферстаппен и Перес стали худшими во второй сессии свободных заездов по максимальной скорости (343 и 342 км/ч). «Альпин» и «Феррари» разогнались до 352 км/ч, «Макларен», «РБ», и «Заубер» – до 349, «Астон Мартин» и «Мерседес» – до 346, «Уильямс» и «Хаас» – до 345.
Гран-при Лас-Вегаса-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 17-й
Гран-при Лас-Вегаса-2024. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 5-й
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