«Ред Булл» выбрал неверные задние крылья для Вегаса и теряет 0,6 секунды на прямых (AMuS)

«Ред Булл» допустил серьезную ошибку в США.

В паддоке «Формулы-1» говорят о «большой проблеме» «Ред Булл » на Гран-при Лас-Вегаса, сообщает Auto Motor und Sport. Макс Ферстаппен и Серхио Перес в первых двух практиках теряли по шесть десятых на прямых, так как команда привезла в США неподходящие задние антикрылья – со слишком агрессивным углом атаки. Утверждается, что другие, более плоские антикрылья, должны доставить из Великобритании к третьей тренировке, однако советник «Ред Булл» Гельмут Марко отрицает, что это возможно.

По информации F1BigData, Ферстаппен и Перес стали худшими во второй сессии свободных заездов по максимальной скорости (343 и 342 км/ч). «Альпин» и «Феррари » разогнались до 352 км/ч, «Макларен », «РБ», и «Заубер» – до 349, «Астон Мартин» и «Мерседес» – до 346, «Уильямс» и «Хаас» – до 345.

Гран-при Лас-Вегаса-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 17-й

Гран-при Лас-Вегаса-2024. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 5-й