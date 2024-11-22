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Гран-при Лас-Вегаса-2024. 1-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 5-й

Гран-при Лас-Вегаса

Лас-Вегас, США

21 ноября 2024 года

1-я практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.35,001 (26 кругов)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,396 (29)

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,953 (27)

4. Шарль Леклер («Феррари») +1,006 (27)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,037 (25)

6. Карлос Сайнс («Феррари») +1,217 (26)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,261 (25)

8. Оскар Пиастри («Макларен») +1,450 (26)

9. Пьер Гасли («Альпин») +1,477 (24)

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,535 (25)

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,810 (24)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,816 (25)

13. Алекс Албон («Уильямс») +1,947 (26)

14. Эстебан Окон («Альпин») +2,151 (25)

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,199 (24)

16. Валттери Боттас («Заубер») +2,764 (25)

17. Франко Колапинто («Уильямс») +3,024 (28)

18. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +3,349 (23)

19. Юки Цунода («РБ») +3,573 (23)

20. Лиам Лоусон («РБ») +3,729 (28)

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoДжордж Расселл
logoОскар Пиастри
logoСерхио Перес
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