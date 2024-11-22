Албон досрочно завершил 2-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса из-за поломки болида

Албон не смог продолжить выступления во 2-й практике из-за поломки болида.

Пилот «Уильямса » провел большую часть времени в боксах, поскольку команда занималась починкой топливной системы.

Однако Албон, после выезда из боксов чуть больше чем за 20 минут до конца сессии, был вынужден остановить машину на трассе из-за технических неполадок.

Сессия ненадолго останавливалась красными флагами для эвакуации болида, но быстро возобновилась.

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