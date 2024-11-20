«Мерседес» объявил о возвращении в WEC
«Мерседес» возвращается в гонки на выносливость.
На данный момент программа предусматривает выход на старт двумя машинами и выступление в классе LMGT3.
Клиентской командой для «Мерседеса» станет Iron Lynx, которая ранее сотрудничала с покинувшей серию «Ламборгини». Составы двух экипажей новой команды будут объявлены позднее.
Заявка на участие в классе LMGT3, которая является обязательной для допуска в класс гиперкаров, позволяет предположить стремление «Мерседеса» в ближайшем будущем участвовать и в самом высоком классе гонок WEC. Последний раз «Мерседес» участвовал в гонке «24 часа Ле-Мана» 25 лет назад.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
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