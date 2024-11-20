«Мерседес» объявил о возвращении в WEC

«Мерседес » возвращается в гонки на выносливость.

На данный момент программа предусматривает выход на старт двумя машинами и выступление в классе LMGT3.

Клиентской командой для «Мерседеса» станет Iron Lynx, которая ранее сотрудничала с покинувшей серию «Ламборгини». Составы двух экипажей новой команды будут объявлены позднее.

Заявка на участие в классе LMGT3, которая является обязательной для допуска в класс гиперкаров, позволяет предположить стремление «Мерседеса» в ближайшем будущем участвовать и в самом высоком классе гонок WEC . Последний раз «Мерседес» участвовал в гонке «24 часа Ле-Мана» 25 лет назад.

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